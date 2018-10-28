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"التضامن" تعلن موعد صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
التضامن تعلن موعد صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية
غادة والي
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، بدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتباراً من يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر نوفمبر مع تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى، عددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من  أول كل شهر وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  5.7 مليار جنيه تستحق الصرف يوم 5 من الشهر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 من نفس الشهر.

المزيد عن: معاشات مصر غادة والي التضامن اخبار مصر
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