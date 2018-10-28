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فارس عوض: الطائرة التي حلقت منذ موسمين سقطت اليوم في حادثة لا تنسي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
فارس عوض: الطائرة التي حلقت منذ موسمين سقطت اليوم في حادثة لا تنسي
فارس عوض
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أحمد عصام
 

أكد المعلق الرياضي فارس عوض أن حادث حريق الطائرة، والتي يملكها رئيس نادي ليستر سيتي اليوم لن ينسى على عشاق الدوري الإنجليزي.

 

وكتب فارس عوض على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " تلك الطائرة التي حلقت قبل موسمين على قمة البرميرليج في معجزة لا تنسى اليوم تسقط وبها مالك النادي في حادثة لا تنسى على عشاق الدوري الانجليزي ونادي ليستر_سيتي".

 

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