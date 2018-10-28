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فتاة مصرية تطلب من "ناسا" شواء اللحم أسفل الصواريخ.. وعمرو أديب يعلق

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:55 ص
فتاة مصرية تطلب من ناسا شواء اللحم أسفل الصواريخ.. وعمرو أديب يعلق
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصديق الكثيرون لما نشرته فتاة مصرية تدعى سارة على سبيل المزاح بشأن تقديمها اقتراح لوكالة ناسا لشواء اللحوم أسفل الصواريخ، قائلا منفعلا: "يا جدعان صواريخ إيه اللي تشوي لحمة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أن مزاح الفتاة المصرية أثبت كم العبث الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة إلى المصريين: "أرجوكم افهموا ليس كل ما ينشر يصدق".
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