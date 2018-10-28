محافظ كفر الشيخ: اكتشفت شراء قطعة غيار بأحد المشاريع ثمنها 85 ألف جنيه 18 مرة

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه اكتشف شراء قطعة غيار بأحد المشاريع ثمنها 85 ألف جنيه 18 مرة، لافتَا إلى أنه أحال المسؤولين عن هذه الواقعة للنيابة العامة.



وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن المحافظة خلال الفترة السابقة قامت بإنشاء وحدة صرف طرق خاص بها، وقامت بالتعاقد مع بعض الموظفين لإدارة هذه الوحدة ليس لديهم خبرة، فقاموا بالتعاقد مع شركة من الباطن للقيام بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الفساد في المحافظة له صور متعددة.

