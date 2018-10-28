ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ كفر الشيخ: اكتشفت شراء قطعة غيار بأحد المشاريع ثمنها 85 ألف جنيه 18 مرة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:13 ص
محافظ كفر الشيخ: اكتشفت شراء قطعة غيار بأحد المشاريع ثمنها 85 ألف جنيه 18 مرة
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه اكتشف شراء قطعة غيار بأحد المشاريع ثمنها 85 ألف جنيه 18 مرة، لافتَا إلى أنه أحال المسؤولين عن هذه الواقعة للنيابة العامة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن المحافظة خلال الفترة السابقة قامت بإنشاء وحدة صرف طرق خاص بها، وقامت بالتعاقد مع بعض الموظفين لإدارة هذه الوحدة ليس لديهم خبرة، فقاموا بالتعاقد مع شركة من الباطن للقيام بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الفساد في المحافظة له صور متعددة.
المزيد عن: كفر الشيخ فساد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
15:30
-
آرسنال
بيرنلي
-
x
15:30
-
تشيلسي
مانشستر يونايتد
-
x
18:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 4:40:34 AM