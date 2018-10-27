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عاجل.. وفاة مالك ليستر سيتي بعد تحطم طائرته المروحية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:26 م
عاجل.. وفاة مالك ليستر سيتي بعد تحطم طائرته المروحية
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مني شكري
 
انفجرت طائرة فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي الانجليزي، خارج ملعب النادي كينج باور، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي.

و‏كشف موقع "Vavel" الرياضي العالم، عن مقتل التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا، مالك نادي ليستر سيتي والمدير الرياضي للنادي والطيار إثر حادث تحطم المروحية المروع.

‏وأكد ماكسويل جاكسون صحفي "صن سبورت"، خبر وفاة مالك ليستر سيتي، المدير الرياضي والطيار إثر تحطم الطائرة خارج ملعب كينغ باور، كما يتم الآن استدعاء عائلاتهم وإخبارهم بما حدث.

وانفجرت الطائرة عقب لحظات من إقلاعها في الهواء خارج الملعب وتوجه إليها مباشرةً قوات الشرطة والمطافئ.

المزيد عن: وفاة مالك ليستر سيتي ليستر سيتي انفجار الطائرة الدوري الإنجليزي
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