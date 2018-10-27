القبض على تشكيل عصابي بحوزته 65 تذكرة هيروين بالعمرانية

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي، ضبط بحوزته 65 تذكرة هيروين، ومطواة، بشارع ترعة الزمر، دائرة قسم العمرانية.





كانت وردت معلومات للعميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، مفادها قيام وليد.س.ح، وشهرته وليد فرفور 40 سنة، ومقيم شارع الزهراء منطقة العمرانية، حسين.س.ف، وشهرته حسين فرخة 39 سنة، ومقيم شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، متخذين شارع ترعة الزمر دائرة قسم العمرانية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وبإجراء العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، التحريات اللازمة، وتأكده من صحة المعلومات الواردة، أعد قوة أمنية عقب استئذان النيابة العامة، والقبض عليهما بشارع ترعة الزمر، وبحوزتهما 65 تذكرة هيروين، 575 جنيه، 3 هواتف محمولة، سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".



