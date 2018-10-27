الاتحاد: الزمالك أكبر مما فعله مع سيسيه وداودا

علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري على معاقبة الزمالك لثنائي الفريق الأبيض المعار إلى زعيم الثغر.





وقال وليد صلاح الدين: "ما تعرض له الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوود من جانب إدارة الزمالك غير مقبول".





تابع وليد :"الزمالك أكبر من ذلك وكنت أتمنى أن يكون الخلاف علي مستوى الادارات وليس بمعاقبة اللاعبين للمشاركة مع الاتحاد السكندرى".





اختتم وليد :"كان لابد عقد جلسة بين رئيس الزمالك ورئيس الاتحاد السكندري ورئيس الاتحاد العربي لوضع حل لتلك الأزمة قبل أن يمتد الأمر لمعاقبة اللاعبين".



