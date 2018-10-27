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الاتحاد: الزمالك أكبر مما فعله مع سيسيه وداودا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:04 م
الاتحاد: الزمالك أكبر مما فعله مع سيسيه وداودا
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري على معاقبة الزمالك لثنائي الفريق الأبيض المعار إلى زعيم الثغر.

وقال وليد صلاح الدين: "ما تعرض له الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوود من جانب إدارة الزمالك غير مقبول".

تابع وليد :"الزمالك أكبر من ذلك وكنت أتمنى أن يكون الخلاف علي مستوى الادارات وليس بمعاقبة اللاعبين للمشاركة مع الاتحاد السكندرى".

اختتم وليد :"كان لابد عقد جلسة بين رئيس الزمالك ورئيس الاتحاد السكندري ورئيس الاتحاد العربي لوضع حل لتلك الأزمة قبل أن يمتد الأمر لمعاقبة اللاعبين".

المزيد عن: وليد صلاح الدين كورة كرة رياضة الزمالك الاتحاد
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