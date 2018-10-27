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أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة بني سويف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:57 م
أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

- "5 جنيهات للبطاطس والطماطم" بشادر مبادرة مبادرة" كلنا واحد" ببني سويف (صور)
 نظمت مديرية امن بني سويف بالتعاون مع إدارة مسجد عمر ابن عبد العزيز بمدينة بني سويف، اليوم السبت، مبادرة" كلنا واحد" لتوفير السلع والخضروات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تحت إشراف مباحث التموين بالمحافظة.

- "الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف.. ومدير الأمن: جميع الآديان تحث على حقن الدماء (صور)
 أنهى تقديم "الكفن" خصومة ثأرية، بين عائلتي "الدرادرة" و"أولاد عبد الحميد" بمركز ببا، جنوب بني سويف، خلال جلسة صُلح عُرفي، نظمتها مديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع لجنة المصالحات وفض المنازعات بالمركز.

- إغلاق طريق "القاهرة- بني سويف" الزراعي لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور "عدلي منصور"
 أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم السبت، أنه سيتم غلق جزئي بطريق "القاهرة ـ بني سويف" الزراعي في الاتجاهين لمسافة واحد كيلو متر من مدخل قرية رياض باشا وحتى حديقة الشلال، نفيذ أعمال إنشائية بمحور عدلي منصور، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء لمدة 3 أيام بداية من باكر الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

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