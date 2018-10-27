جمهورية إفريقيا الوسطى تعزل رئيس الجمعية الوطنية

وميكاسوا، الذي انتخب عام 2016، معروف بدوره في تحقيق التماسك الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين في مجتمع هش بعد الحرب. ولا تزال البلاد تعاني من أعمال العنف المتفرقة منذ الحرب الأهلية التي امتدت من 2013 إلى 2014.

ويتألف البرلمان في جمهورية أفريقيا الوسطى

من مجلسين، حيث تمثل الجمعية الوطنية مجلس النواب (الغرفة الصغرى).