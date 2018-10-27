ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ننشر صورة الطفل "ضحية الجنيه" بكرداسة (صورة)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:45 م
ننشر صورة الطفل ضحية الجنيه بكرداسة (صورة)
صورة أرشيفية
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
حصلت بوابة الفجر، على صورة الطفل، المتوفي إثر ابتلاعه عملة معدنية بمركز كرداسة.


كان تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، إشارة من المستشفي بوفاة الطفل محمد.ش.ا، إثر إصابته بضيق تنفس، بعد ابتلاعه عملة معدنية، بدائرة المركز.


وبالإنتقال والفحص وسؤال والدته تبين أنه حال لهوه، بعملة معدنية "جنيه"، وهو نائم على ظهره، ابتلع العملة المعدنية، وتوفي في الحال، إثر إصابته بضيق تنفس، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.
ننشر صورة الطفل "ضحية الجنيه" بكرداسة (صورة)
المزيد عن: مركز كرداسة محاكمات ضحية الجنيه حوادث أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
1
x
18:30
1
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
3
بورنموث
برايتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
3
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
0
x
20:45
0
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
1
x
18:00
2
يوفنتوس
تورينو
1
x
20:30
1
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
2
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
1
x
17:00
2
ليون
موناكو
1
x
20:00
1
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
4
x
17:00
2
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
20:00
1
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 11:40:01 PM