ننشر صورة الطفل "ضحية الجنيه" بكرداسة (صورة)

حصلت بوابة الفجر، على صورة الطفل، المتوفي إثر ابتلاعه عملة معدنية بمركز كرداسة.





كان تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، إشارة من المستشفي بوفاة الطفل محمد.ش.ا، إثر إصابته بضيق تنفس، بعد ابتلاعه عملة معدنية، بدائرة المركز.





وبالإنتقال والفحص وسؤال والدته تبين أنه حال لهوه، بعملة معدنية "جنيه"، وهو نائم على ظهره، ابتلع العملة المعدنية، وتوفي في الحال، إثر إصابته بضيق تنفس، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.