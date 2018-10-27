سيلتا فيجو يعود لدرب الانتصارات على حساب إيبار

عاد سيلتا فيجو لدرب الانتصارات في الليجا بفوز عريض على حساب ضيفه إيبار برباعية نظيفة، بينما واصل ليفانتي عزف نغمة الفوز بثنائية في شباك ضيفه ليجانيس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة بالليجا التي أقيمت مساء السبت.

وعلى ملعب (بالايدوس)، أكرم سيلتا فيجو ضيافة إيبار بالفوز عليه برباعية دون رد.

يدين سيلتا فيجو بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الدولي المتألق ياجو أسباس صاحب الثلاثية "هاتريك" في الدقائق 5 و36 و82 ، بينما تكفل لاعب الوسط الشاب برايس مينديز بتسجيل هدف في الدقيقة 56.

ورفع أسباس بهذا "الهاتريك" رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8، ليتساوى بها في صدارة الهدافين مع الأوروجوائي كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا.

وبهذه النتيجة الكبيرة يعود الفريق الجاليثي لتذوق طعم الانتصار بعد غياب 6 مواجهات متتالية، ليرفع رصيده لـ13 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

في المقابل، سقط الفريق الباسكي في فخ الخسارة الخامسة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت ذاته، واصل ليفانتي مسلسل انتفاضته للمباراة الرابعة على التوالي بالفوز على ضيفه ليجانيس بهدفين على ملعب (سيوتات دي فالنسيا).

سجل ليفانتي هدفا في كل شوط حيث تقدم عن طريق مهاجمه روجر مارتي في الدقيقة 14، ثم أمن روبن روتشينا النقاط الثلاث بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويعد هذا هو الانتصار الرابع على التوالي لليفانتي، ليرتفع رصيد الفريق 16 نقطة في المرتبة السابعة.

بينما تجمد رصيد الفريق المدريدي عند 8 نقاط يقبع بها في المركز الـ18.