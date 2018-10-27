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مورينيو يكشف: لا أثق في تجديد حارس مرمانا لعقده مع اليونايتد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:41 م
مورينيو يكشف: لا أثق في تجديد حارس مرمانا لعقده مع اليونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
أشار البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، إلى إمكانية رحيل الحارس الاسباني دافيد دي خيا عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، مما فاجأ الكثير من عشاق الشياطين الحمر حول العالم.

ومن المقرر أن ينتهى عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد بالصيف المقبل، ويسعى مسئولو الشياطين الحمر لتوقيع عقد جديد معه، لكن الحارس الاسباني أرجأ التعاقد الجديد فى الوقت الحالى. 

وخلال تصريحات صحفية، قال مورينيو: "لست متأكدا من إمكانية توقيع دي خيا عقدا جديدا مع يونايتد، لكنى لست قلق أيضا، سنرى ما سيحدث".

وتابع: "لا أستطيع التنبأ بما سيفعله دي خيا، هو وحده الذي يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال، الجميع يعرف أهميته فى الفريق، إذا كان الفريق يريد أن يكون أفضل، فعلينا الحفاظ على دي خيا".

وأفادت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يرغبان فى التعاقد مع الحارس الاسباني، والذى انضم لصفوف مانشستر يونايتد 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.  
المزيد عن: مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا دي خيا سيرحل عن مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو
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