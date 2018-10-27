"لرفع كفاءتها".. تشكيل لجنة لمراجعة سلامة المباني الحكومية في بني سويف

وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بتشكيل لجان لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمباني والمنشآت الحكومية الخدمية على مستوى المحافظة، على أن تضم هذه اللجان في عضويتها كافة ممثلى الجهات المعنية والفنية المختصة وأن تكون تحت إشراف مباشر من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، لضمان فاعليتها وسرعة الأداء.



وأشار المحافظ إلى أهم مهام وإختصاصات هذه اللجان، وهي العمل الميداني المتواصل للوقوف بدقة على الوضع الحالي للمنشآت والمباني الحكومية من حيث توافر وسائل الحماية المدنية ومستوى فاعليتها ومتطلبات رفع كفائتها وإصلاحها ودعمها لضمان عملها بالقدرة والكفاءة المطلوبة عند الحاجة إليها.



كما تختص اللجان بوضع سيناريوهات للتدريب العملي للتعامل مع المشكلات والأزمات الطارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة، ويتم فيها مراعاة التأكد من الجاهزية التامة للأفراد والمعدات والأجهزة المتوافرة لضمان سرعة إستدعائها عند اللزوم، والوقوف على أوجه القصور لسرعة تقويمها، ونقاط القوة لتدعيمها واستغلالها بالشكل الأمثل.



وشّدد المحافظ على أهمية مراجعة ورصد مصادر الخطورة في كل الوحدات والمباني الحكومية مثل التوصيلات الكهربائية وإصلاح التالف منها والعشوائي، فضلًا عن رصد وتحديد مصادر الخطورة الممكنة في محيط المنشآت والمباني لتعديل مواقعها وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

