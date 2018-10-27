وفاة والد النجمة يامور اون بعد صراع طويل مع المرض
السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:23 مالفجر الفني
فقدت الممثلة التركية يامور اون، بطلة مسلسل "العهد" اليوم والدها أونير اون، بعد صراع طويل مع المرض.
توفي أونير، بعد صراع طويل مع مرض السرطان
عن عمر يناهز 48 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم في جامع "كوزغونجوك"
.
يذكر أن من أعمال يامور، مسلسل "العهد"
وتقوم بدور "سو" ومسلسل "الأزهار الحزينة" بدور "زينو"
.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن N live stream HD drama 2018