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وفاة والد النجمة يامور اون بعد صراع طويل مع المرض

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:23 م
وفاة والد النجمة يامور اون بعد صراع طويل مع المرض
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الفجر الفني
 

فقدت الممثلة التركية يامور اون، بطلة مسلسل "العهد" اليوم والدها أونير اون، بعد صراع طويل مع المرض.

 

توفي أونير، بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 48 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم في جامع "كوزغونجوك" .

 

يذكر أن من أعمال يامور، مسلسل "العهد" وتقوم بدور "سو" ومسلسل "الأزهار الحزينة" بدور "زينو" .

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