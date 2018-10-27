آمنة نصير: بعض السلفيين لديهم هوس بزواج القاصرات









طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، بضرورة وضع عقوبة رادعة سواء بالسجن أو بالغرامة المالية، لكل شخص يُساهم في زواج فتاة لم تبلغ السن القانوني الـ 18 عاما.





كما طالبت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، بعمل حملات توعية في النوادي الرياضية والاجتماعية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة؛ لتوعية المواطنين والأسر، بخطورة هذا الجُرم الذي يُرتكب في حق الطفلة القاصرة.





وأشارت "نصير" إلى أن هناك بعض الدعاة استشهدوا، بزواج السيدة عائشة رضي الله عنها في سن التاسعة، ولكن بعدها أثبت غير ذلك، بأن هذه الاستشهادات مغلوطة بالأدلة والبراهين، موضحة: أن السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بن أبي بكر بعشر سنوات، وعند الهجرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في سن العشرين عاما وأسماء في سن الثلاثين، وليس كما يدعي بعض رجال الدين بأنها تزوجت في عمر الـ 8 أو 9 سنوات.





وأضافت أستاذ الفلسفة والعقيدة، قائلة: "هناك بعض الفكر السلفي أصبح لديه هوس بزواج القاصرات، ولديهم استعداد أن يتزوجوا طفلة بعد مولدها بسنة، لذلك من الضروري مواجه هذا الإنفلات الناتجة عن بعض الأصوات التي تدعي الخطاب الديني، بأن يوقفوا ويعاقب من يصرح بزواج الأطفال"، مؤكدة أن السلف برئ منهم.



