ميركل: حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا





قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن "حل الأزمة السورية لا يمكن ببساطة أن يكون عسكريا لكن يجب أن يكون سياسيا تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضافت أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي أعقب القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول، أنه "يتعين البدء في عملية سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات في سوريا يشارك فيها جميع السوريين بما في ذلك المقيمون في الخارج".

وأعربت ميركل، عن دعمها للاتفاق التركي الروسي حول تشكيل منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، فضلا عن تأييدها لمساعي تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري.

وقالت ميركل: "تم التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل نهاية العام، ونؤكد دعمنا لهذه المسيرة".

وعن اتفاق إدلب، قالت ميركل، "أنه كان اتفاقا ناجحا منع موجة لاجئين جديدة وحقن الدماء، ونحن ندعم هذه المسيرة وهذا الاتفاق".

وانتهت أعمال أول قمة رباعية حول التسوية السورية جمعت رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان وفرنسا إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإسطنبول التركية.