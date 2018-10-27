ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المرأة الحديدية.. 10 معلومات عن التونسية ليلى الهمامي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:51 م
المرأة الحديدية.. 10 معلومات عن التونسية ليلى الهمامي
طباعة
اسراء الصفتى
 

 أعلنت ليلى الهمامى، خوض سباق انتخابات الرئاسة المقبلة فى تونس 2019 لتكون أول إمرأة تعتزم الترشح فى الانتخابات التى يترقبها الجميع، ولتؤكد أن المرأة التونسية لها دور كبير فى الحياة السياسية، وتسهم بفاعلية فى الحراك المجتمعى الذى يشهده المجتمع التونسى، حيث ساعدتها الظروف السياسية، على تصدر المشهد السياسى، لتكون أول مرشحة تواجه الرئيس الحالي الباجى قايد السبسي، لتُطلق عن نفسها المرأة الحديدية.

وتقدم "الفجر"، أبرز المعلومات عن ليلى الهمامى، أول إمرأة تتصدر المشهد السياسى وتترشح لرئاسة تونس، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة:

1- أكدت ليلى الهمامى، أن ترشحها يعلى من سقف طموحات المرأة وأن الأمر لا يقتصر على انتخابات مجلس النواب.

2- لم تسع إلى تأسيس أى من الأحزاب السياسية أو تنضم إليها لأنها تعتبرها شركات مبنية على هيمنة المال السياسى ويحكمها المصالح الشخصية.

3- حظيت باهتمام الإعلام، والأوساط السياسية باعتبارها امرأة شابة.

4- عرفت بجمالها الذي تسبب فى تدشين حملة من المتعاطفين معها.

5- تعتبر متخصصة في الشئون الاقتصادية.

6- تدرس في بعض الجامعات الأوروبية.

7- عملت بالبنك الإفريقي للتنمية.

8- تقدم الهمامي، نفسها على أنها مواطنة من الشعب لا تنتمي لأي حزب.

9- أبرز أقوالها: "أنا ابنة هذا الوطن، الذي ما فارقته إلا لأعود إليه، مزوّدة بزاد العلم والمعرفة والخبرة، لعلي أوفي ببعض الدين لبلدي، وكل أملي أن نتخلص من الماضي التعيس وأسبابه، وأن نعمل معًا على أن يعم الأمان، والعيش الكريم والرخاء، وأن يُشرق وجه تونس من جديد على العالم، وأن ينهض اقتصادها".

10- كما أكدت الهمامى، أن المرأة التونسية، لها دور كبير فى الحياة السياسية، وتسهم بفاعلية فى الحراك المجتمعى الذى يشهده المجتمع التونسى.

المزيد عن: ليلي الهمامى رئاسة تونس تونس الان اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
16:00
1
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
3
بورنموث
برايتون
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
3
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
1
x
18:00
2
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
2
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
4
x
17:00
2
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
20:00
0
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 8:40:02 PM