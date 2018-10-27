المرأة الحديدية.. 10 معلومات عن التونسية ليلى الهمامي





أعلنت ليلى الهمامى، خوض سباق انتخابات الرئاسة المقبلة فى تونس 2019 لتكون أول إمرأة تعتزم الترشح فى الانتخابات التى يترقبها الجميع، ولتؤكد أن المرأة التونسية لها دور كبير فى الحياة السياسية، وتسهم بفاعلية فى الحراك المجتمعى الذى يشهده المجتمع التونسى، حيث ساعدتها الظروف السياسية، على تصدر المشهد السياسى، لتكون أول مرشحة تواجه الرئيس الحالي الباجى قايد السبسي، لتُطلق عن نفسها المرأة الحديدية.





وتقدم "الفجر"، أبرز المعلومات عن ليلى الهمامى، أول إمرأة تتصدر المشهد السياسى وتترشح لرئاسة تونس، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة:





1- أكدت ليلى الهمامى، أن ترشحها يعلى من سقف طموحات المرأة وأن الأمر لا يقتصر على انتخابات مجلس النواب.





2- لم تسع إلى تأسيس أى من الأحزاب السياسية أو تنضم إليها لأنها تعتبرها شركات مبنية على هيمنة المال السياسى ويحكمها المصالح الشخصية.





3- حظيت باهتمام الإعلام، والأوساط السياسية باعتبارها امرأة شابة.





4- عرفت بجمالها الذي تسبب فى تدشين حملة من المتعاطفين معها.





5- تعتبر متخصصة في الشئون الاقتصادية.





6- تدرس في بعض الجامعات الأوروبية.





7- عملت بالبنك الإفريقي للتنمية.





8- تقدم الهمامي، نفسها على أنها مواطنة من الشعب لا تنتمي لأي حزب.





9- أبرز أقوالها: "أنا ابنة هذا الوطن، الذي ما فارقته إلا لأعود إليه، مزوّدة بزاد العلم والمعرفة والخبرة، لعلي أوفي ببعض الدين لبلدي، وكل أملي أن نتخلص من الماضي التعيس وأسبابه، وأن نعمل معًا على أن يعم الأمان، والعيش الكريم والرخاء، وأن يُشرق وجه تونس من جديد على العالم، وأن ينهض اقتصادها".





10- كما أكدت الهمامى، أن المرأة التونسية، لها دور كبير فى الحياة السياسية، وتسهم بفاعلية فى الحراك المجتمعى الذى يشهده المجتمع التونسى.



