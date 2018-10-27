بوروسيا دورتموند يتعثر أمام هيرتا برلين.. وفولفسبورج يهزم دوسلدورف

أهدر بوروسيا دورتموند، نقطتين ثمينتين، في الصراع على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عبر التعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2 ـ 2، اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.





ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تقدم لمركز الوصيف مستغلا خسارة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام مضيفه فرايبورج 1ـ 3، مساء الجمعة.





وحقق دورتموند تعادله الأول بعد 4 انتصارات على التوالي في البوندسليجا، ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في البوندسليجا.





وفي باقي المباريات فاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3 ـ 0 وأوجسبورج على مضيفه هانوفر 2 ـ1.





وتقمص الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، دور البطولة وسجل هدفي دورتموند في شباك هيرتا برلين.





وتقدم سانشو بهدف في الدقيقة 27، ولكن لاعب الوسط الإيفواري سالومون كالو أدرك التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 41.





ولكن سانشو واصل تألقه في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 61، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف سالومون كالو هدف التعادل القاتل لهيرتا برلين من ضربة جزاء.





وفاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف، بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع وظل دوسلدورف في المركز الثامن عشر بخمس نقاط.



