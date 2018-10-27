بوروسيا دورتموند يتعثر أمام هيرتا برلين.. وفولفسبورج يهزم دوسلدورف
السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:45 موكالات
أهدر بوروسيا دورتموند، نقطتين ثمينتين، في الصراع على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عبر التعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2 ـ 2، اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.
ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تقدم لمركز الوصيف مستغلا خسارة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام مضيفه فرايبورج 1ـ 3، مساء الجمعة.
وحقق دورتموند تعادله الأول بعد 4 انتصارات على التوالي في البوندسليجا، ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في البوندسليجا.
وفي باقي المباريات فاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3 ـ 0 وأوجسبورج على مضيفه هانوفر 2 ـ1.
وتقمص الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، دور البطولة وسجل هدفي دورتموند في شباك هيرتا برلين.
وتقدم سانشو بهدف في الدقيقة 27، ولكن لاعب الوسط الإيفواري سالومون كالو أدرك التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 41.
ولكن سانشو واصل تألقه في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 61، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف سالومون كالو هدف التعادل القاتل لهيرتا برلين من ضربة جزاء.
وفاز فولفسبورج على مضيفه فورتونا دوسلدورف، بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع وظل دوسلدورف في المركز الثامن عشر بخمس نقاط.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بهدف سجله فوتر فيجورست من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني سجل جوسيب بريكالو ودانييل جينزيك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و80.
وفاز أوجسبورج على مضيفه هانوفر بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن وظل هانوفر في المركز الثالث من القاع بـ 6 نقاط.
وتقدم أوجسبورج بهدفين حملا توقيع رانى خضيرة وألفريد فينبوجاسون من ضربة جزاء في الدقيقتين الثامنة و63، وتكفل لاعب الوسط التوجولي ايلاس بيبو بتسجيل الهدف الوحيد لهانوفر في الدقيقة 72.
وفاز أوجسبورج على مضيفه هانوفر بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن وظل هانوفر في المركز الثالث من القاع بـ 6 نقاط.
وتقدم أوجسبورج بهدفين حملا توقيع رانى خضيرة وألفريد فينبوجاسون من ضربة جزاء في الدقيقتين الثامنة و63، وتكفل لاعب الوسط التوجولي ايلاس بيبو بتسجيل الهدف الوحيد لهانوفر في الدقيقة 72.
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