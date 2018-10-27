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نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:42 م
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
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حسام زيدان
 
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نائب الرئيس الصيني في منطقة أهرامات الجيزة، وحضر الجولة الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير وسفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق لنائب رئيس الصين.

واستمرت الزيارة حوالي ساعة حيث بدأت بزيارة تمثال أبو الهول، وقام أشرف محي مدير عام آثار الهرم، بشرح المنطقة وطريقة نحت تمثال أبو الهول وتاريخه ومشروع ترميمه. 

 ثم اصطحب العناني نائب الرئيس الصيني في جولة عند منطقة البانوراما لإطلاعه علي جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير هضبة الأهرامات كما زار هرم خوفو وحرص علي التقاط الصور التذكارية من أمام هذا الصرح العظيم. 
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)
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