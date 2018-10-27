اللجنة العليا لانتخابات العلميين: عملية الاقتراع تمت في جو من الديمقراطية والشفافية والنزاهة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور صلاح النادي، نتائج انتخابات التجديد النصفي واستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس النقابة العامة لعام 2018، ومجلس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية، وذلك بعد أن أقرتها اللجنة واعتمدها الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهيئه المكتب.





وبحسب البيان الذي صدر، أكدت اللجنة أن الانتخابات، تمت في جو من الديمقراطية والشفافية والنزاهة غير المسبوقة، تنافس خلالها 77 مرشحا علي 21 مقعد بمجلس النقابة العامة، 7 مقاعد لممثلي شعبة الإدارة العلمية، 5 مقاعد لمجلس شعبة علوم الحاسب.



