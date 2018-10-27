بنس: قافلة المهاجرين يتم تمويلها من قبل جماعات يسارية خارجية

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس: إن "قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى تم تمويلها من قبل جماعات

يسارية خارجية".

وأضاف بنس، في تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أذاعتها، اليوم السبت، أن ما أخبر

به رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز هو أن هذه القافلة كان يعمل على تنظيمها جماعات يسارية

ونشطاء سياسيون داخل هندوراس، كما أنه يتم تمويلها من قبل جماعات خارجية وحتى من فنزويلا.

وأشار إلى أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يفهم جيدا أن هذه ليست قافلة عادية لأشخاص ضعفاء .. قائلا

: "إنه يجب على أي شخص في هذه القافلة أن يعود إلى بلاده أو يتقدم بطلب لجوء إلى المكسيك".

ورفض بنس فكرة أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين

يصلون إلى الحدود لأنه يقول إن واشنطن تقوم بالكثير لمساعدتهم في بلدانهم الأصلية..موضحا أن بلاده

قدمت عشرات الملايين من الدولارات كمساعدات إلى هذه الدول للتنمية الاقتصادية بها وقد حان الوقت للدول

في جميع أنحاء أمريكا الوسطى أن تتقدم.

من جانبهم..رفض الآلاف من أفراد قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى عرض الرئيس المكسيكي المنتهية

ولايته إنريكي بينا نييتو بشأن السكن في فنادق محلية صغيرة وتوفير التعليم لأبنائهم وخدمات اجتماعية أخرى

إذا قدموا طلبات لجوء في ولايتي "تشيباس" وأكوساكا" الواقعتين جنوب البلاد.

وقال المهاجرون : إنهم مصممون على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسيواصلون رحلتهم الطويلة

إلى الحدود.

وتتعرض المكسيك لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تقدم الآلاف من المهاجرين من

أمريكا الوسطى.. وقد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بإغلاق الحدود بين الولايات

المتحدة والمكسيك وقطع المساعدات عن أمريكا الوسطى في حال وصول المهاجرين.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد صادق على نشر قوات على حدود الولايات المتحدة مع

المكسيك دعما لموقف الرئيس ترامب المناهض للمهاجرين المتجهين لبلاده.