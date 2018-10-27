عاجل.. مقتل 4 أشخاص في هجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية سقوط 4 قتلى على الأقل خلال الهجوم على معبد يهودي في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.



وكانت وسائل إعلام الأمريكية قد أعلنت منذ قليل عن قيام مسلح بإطلاق النار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.



وأضافت أثناء توجه قوات الشرطة إلى مكان الحادث قام المسلح بإطلاق النار على القوات أيضا.

