ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مقتل 4 أشخاص في هجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:16 م
عاجل.. مقتل 4 أشخاص في هجوم على معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية
طباعة
 
أعلنت وسائل إعلام أمريكية سقوط 4 قتلى على الأقل خلال الهجوم على معبد يهودي في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

وكانت وسائل إعلام الأمريكية قد أعلنت منذ قليل عن قيام مسلح بإطلاق النار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وأضافت أثناء توجه قوات الشرطة إلى مكان الحادث قام المسلح بإطلاق النار على القوات أيضا.
المزيد عن: هو بنسلفانيا الأمريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
ليستر سيتي
0
x
18:30
0
وست هام يونايتد
فولهام
0
x
16:00
1
بورنموث
برايتون
0
x
16:00
0
وولفرهامبتون
ساوثهامتون
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
واتفورد
1
x
0
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
0
x
16:15
0
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
2
x
15:30
1
هيرتا برلين
ماينز 05
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 5:10:02 PM