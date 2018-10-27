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أودي تؤجل إطلاق سيارتها "E-Tron" الجديدة بأوروبا لمدة شهر.. تعرف على السبب!

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:09 م
أودي تؤجل إطلاق سيارتها E-Tron الجديدة بأوروبا لمدة شهر.. تعرف على السبب!
أودي E-Tron
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تعتبر E-Tron الجديدة بمثابة أول سيارة SUV كهربائية من انتاج أودي، وهي سيارة هامة جدا بالنسبة للشركة الألمانية، لذلك لم تتردد أودي في الإعلان عن تأجيل إطلاق هذه السيارة بالأسواق الأوروبية والعالمية لمدة شهر كامل، وذلك بعد اكتشافها لخطأ في نظام تشغيل السيارة.

وتبين أن الخطأ ليس ببرمجة نظام التشغيل، حيث ذكرت بعض المصادر أن أودي عدلت أجزاء من برمجة نظام تشغيل السيارة بشكل كبير مقارنة بنسخ نظام التشغيل التي استخدمتها خلال تطوير السيارة، لذلك تحتاج أودي إلى تراخيص حكومية جديدة للنسخة المعدلة من النظام قبل إطلاق السيارة في السوق الأوروبي.

ويتوقع البعض أن يتسبب هذا الأمر في تأجيل عملية تسليم هذه السيارة الجديدة لعملاء الشركة لعدة أشهر، خاصة وأن أودي أشارت فقط إلى تأجيل إطلاق السيارة فقط في أوروبا وميعاد وصولها إلى صالات العرض بمختلف الدول الاوروبية، لكنها لم تشير أو تتطرق إلى أي تغيير في مواعيد تسليم هذه السيارة الجديدة للعملاء.
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