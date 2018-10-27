أودي تؤجل إطلاق سيارتها "E-Tron" الجديدة بأوروبا لمدة شهر.. تعرف على السبب!

تعتبر E-Tron الجديدة بمثابة أول سيارة SUV كهربائية من انتاج أودي، وهي سيارة هامة جدا بالنسبة للشركة الألمانية، لذلك لم تتردد أودي في الإعلان عن تأجيل إطلاق هذه السيارة بالأسواق الأوروبية والعالمية لمدة شهر كامل، وذلك بعد اكتشافها لخطأ في نظام تشغيل السيارة.





وتبين أن الخطأ ليس ببرمجة نظام التشغيل، حيث ذكرت بعض المصادر أن أودي عدلت أجزاء من برمجة نظام تشغيل السيارة بشكل كبير مقارنة بنسخ نظام التشغيل التي استخدمتها خلال تطوير السيارة، لذلك تحتاج أودي إلى تراخيص حكومية جديدة للنسخة المعدلة من النظام قبل إطلاق السيارة في السوق الأوروبي.



