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عاجل- السعودية| "السعودية للكهرباء": إعادة التيار بشكل تدريجي لأحياء مدينة الخفجي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:05 م
عاجل- السعودية| السعودية للكهرباء: إعادة التيار بشكل تدريجي لأحياء مدينة الخفجي
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الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر |و كل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، إعادة التيار بشكل تدريجي للمشتركين في مدينة "الخفجي"، وذلك بعد انقطاعه بسبب تقلبات الطقس.

وأشارت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، السبت، إلى إعادة الخدمة الكهربائية تدريجيًّا للمتأثرين بالانقطاع في "الخفجي"، على خلفية العواصف الرعدية القوية التي تتعرض لها المحافظة الآن.

وانقطعت خدمة الكهرباء عن المدينة عقب ظهر اليوم، وذكر نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ قليل، أن التيار عاد لبعض الأحياء بالخفجي، تمهيدًا لعودته بشكل كامل إلى كافة أنحاء المدينة.

من جهة أخرى، باشرت فرق الدفاع المدني، الحوادث التي خلفتها الأمطار في الخفجي، كما قامت معدات البلدية بسحب المياه من مناطق التجمع بالشوارع.

وشهدت المنطقة الشرقية حالة مناخية خلال الساعات الماضية، تضمنت هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

المصدر:- صحيفة عاجل
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