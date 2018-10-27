ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الزراعة": 4.4 مليون طن إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:34 م
الزراعة: 4.4 مليون طن إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر
طباعة
 
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عز الدين أبوستيت، أن الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج شهدت هذا العام طفرة كبيرة، مقارنة بما تم تصديره العام الماضي.

وقال عز الدين أبو ستيت، أمس الجمعة، أن الصادرات الزراعية لمصر بلغت حوالي 4 مليون و408ألف و389طن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4 مليون و 71 ألف و 790طن العام الماضي في نفس التوقيت.

وأوضح أبوستيت، أن إجمالي ما تم تصديره من الموالح منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغ حوالي مليون و616 ألف و 818طن، ومن محصول البطاطس 759 ألف و117طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البصل 284 ألف و 843 طن، وبالنسبة محصول العنب سجل صادرات بـ100 ألف و882طن.

وأشار، إلى أنه تم تصدير حوالي 67 ألف و971طن من محصول الرمان حتى الوقت الراهن، فضلا عن 20 ألف و745طن من محصول المانحو، و 15ألف و 423طن من الفاصوليا، و 10 آلاف و 822 طن من محصول الفراولة، بالإضافة إلي 13 ألف و 962 طن من محصول الثوم، و 5929 طن من الخيار.
المزيد عن: صادرات الزراعة اخبار مصر اليوم اخبار الزراعة اخبار الاقتصاد المصري ألماس أحمد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
1
x
12:30
0
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
النجم الساحلي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 3:40:02 PM