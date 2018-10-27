"الزراعة": 4.4 مليون طن إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عز الدين أبوستيت، أن الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج شهدت هذا العام طفرة كبيرة، مقارنة بما تم تصديره العام الماضي.





وقال عز الدين أبو ستيت، أمس الجمعة، أن الصادرات الزراعية لمصر بلغت حوالي 4 مليون و408ألف و389طن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4 مليون و 71 ألف و 790طن العام الماضي في نفس التوقيت.





وأوضح أبوستيت، أن إجمالي ما تم تصديره من الموالح منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغ حوالي مليون و616 ألف و 818طن، ومن محصول البطاطس 759 ألف و117طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البصل 284 ألف و 843 طن، وبالنسبة محصول العنب سجل صادرات بـ100 ألف و882طن.



