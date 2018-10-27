حبس "الديب" لحيازته سلاح ناري 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل وشهرته "الديب" 4 أيام، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع، بقصد استخدامه في المشاجرات.

واعترف المتهم، باستخدامه لسلاح ناري محلي الصنع بقصد الدفاع وفرض السيطرة بالمنطقة.

ووردت معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان تفيد بقيام "س.س" وشهرته "الديب " 32 سنة عاطل وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم و2 طلقة من ذات العيار.

حرر محضر بذلك وأخطرت النيابه التي باشرت التحقيقات.