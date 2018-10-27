النيابة تستمع للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس كوبري الرحاب

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لمصابي حادث انقلاب أتوبيس مدارس بمنزل كوبري الرحاب، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وقال المصابون، إن السائق لا يتعاطى أي مواد مخدرة فهم على تعامل معه منذ سنوات، ويحرص على سلامة أطفالهم مثلما يحرص على أطفاله، وأضافوا: "غصب عنه وحاول يسعفنا رغم إصابته البالغة".

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، تسلمت تحريات المباحث التي أكدت أن خطأ غير مقصود وراء الحادث، وتم إخلاء سبيل السائق.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 14 تلميذًا بإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري الرحاب يفيد انقلاب أتوبيس مدارس بنزلة كوبري الرحاب بطريق السويس المتجه للقاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.