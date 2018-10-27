صندوق النقد الدولي يزيد اتفاق تمويل للأرجنتين إلى 56.3 مليار دولار









وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم اتفاق تمويل مشروط للأرجنتين إلى حوالي 56.3 مليار دولار.





وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قد توصلت في يونيو حزيران إلى واتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية (البيزو).





لكن البيزو واصل الهبوط مما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق. وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد يوم الجمعة أصدر الصندوق بيانا مقتضبا لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.





وقالت الأرجنتين إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام القادم.



