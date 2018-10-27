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رابط بوابة حساب المواطن الاكترونية 1440 حاسبة الدعم التقديرية وأخبار الدفعة الجديدة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:30 م
رابط بوابة حساب المواطن الاكترونية 1440 حاسبة الدعم التقديرية وأخبار الدفعة الجديدة
برنامج حساب المواطن
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نتابع أخبار حساب المواطن عبر الموقع الاكتروني، ونقوم بنقل رابط تحديث البيانات للمستفيدين من الدعم المقدم، ويترقب الجميع نزول الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للدفعة 12 في يوم 10 من كل شهر، أي 10 نوفمبر المقبل، وتبدأ طلبات التسجيل للدفعة الثالثة عشر من الآن عبر الرابط الرسمي للموقع الاكتروني

ويعد برنامج حساب المواطن هو برنامج سعودي إلكتروني، تقوم المملكة بالتخفيف عن كاهل الأسرة السعودية من خلاله، وذلك من خلال طرح طرق الدعم للمستفيدين، ووضعت بعض المواصفات لذلك والمعايير، وينبغي فيمن يقوم بالتسجيل أن يدلي بالبيانات الصحيحة، من أجل ضمان استحقاق الدعم.

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