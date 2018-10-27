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استبعاد عمر السومة من مباراة الأهلي ووفاق سطيف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:19 م
استبعاد عمر السومة من مباراة الأهلي ووفاق سطيف
عمر السومة
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أحمد عصام
 
استبعد المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، هداف الفريق السوري عمر السومة من مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


ويعتمد الفريق علي ديجانيني تافاريس العائد من الإصابة في الفترة الماضية وسيغيب أيضا خوسيه خورادو لعدم قيده في قائمة الفريق بالبطولة.


ويمر المدرب الأهلاوي بوقت عصيب، رغم تجاوز فريقه الهزيمة الكارثية بالسقوط ضد الاتفاق بسداسية من بوابة الفتح بعد الانتصار 5-1.

المزيد عن: وفاق سطيف عمر السومة الهلال السعودي الدوري السعودي البطولة العربية
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