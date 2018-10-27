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"عبدالدايم" يقود مران المستبعدين في الأهلي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:21 م
عبدالدايم يقود مران المستبعدين في الأهلي
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علي نبوي
 
أدي مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي، مرانا اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.

وشارك في المران أكرم توفيق وعمار حمدي وباسم علي ورامي وربيعة وناصر ماهر ومحمود الجزار  وعمرو بركات.
واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات خاصة بالكرة.

ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي غدا على استاد برج العرب  في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.

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