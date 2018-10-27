سفينة أمريكية تسقط صاروخا بالستيا متوسط المدى فى المحيط الهادي

أسقطت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية صاروخا بالستيا متوسط ​​المدى فى الفضاء، وذلك فى أحدث اختبار ناجح لتقنية الاعتراض العسكرى المتقدمة.





ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن وكالة الدفاع الصاروخى فى البنتاجون فى بيان، إن البحارة الذين كانوا على متن السفينة الأمريكية فى كاواى بجزر هاواى بالمحيط الهادى اعترضوا الصاروخ باستخدام صاروخ (إس أم - 3) قبالة الساحل الغربى لهاواى.





وأشارت إلى أنه تم تصميم الصاروخ لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادمة من الفضاء، وتشبه قوة الاعتراض ضرب شاحنة حمولتها 10 أطنان وهى تسير بسرعة ألف كم فى الساعة تقريبا.





وتمكنت السفينة الحربية من تتبع الهدف باستخدام الرادار، وأطلقت صاروخا موجها واعترضت الهدف بنجاح .



