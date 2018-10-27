الفلبين: استعدادات قصوى مع اقتراب إعصار "يوتو"

يتجه إعصار قوي باتجاه شمال الفلبين، اليوم السبت، قبل أيام من زيارة ملايين الفلبينيين للجبانات، في تقليد سنوي لتكريم الموتى.





وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن إعصار "يوتو" تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة وزوابع بسرعة 245 كيلومتراً في الساعة، بينما يقترب من سواحل شمال شرقي الفلبين.





وأضاف المكتب أن الإعصار يتحرك غرباً، بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة، عبر حدود إقليمي كاجايان وإيزابيلا شمال الفلبين بحلول الثلاثاء المقبل.





وتابع المكتب أنه من المتوقع أن يجلب إعصار "يوتو" أمطاراً ما بين متوسطة وغزيرة ورياحاً ما بين قوية وقوية جداً في منطقة "لوزون" شمال البلاد، اعتباراً من مساء الإثنين المقبل، مضيفاً أن السفر البحري سيكون محفوفاً بالمخاطر.





يأتي هبوب الإعصار، فيما استعد الفلبينيون لتكريم موتاهم خلال عيد جميع القديسين وعيد الموتى يومي الأول والثاني من نوفمبر.





وحثت السلطات السكان على زيارة الجبانات في وقت مبكر بقدر الإمكان، بينما تم وضع فرق الطوارئ في حالة استعداد قصوى.