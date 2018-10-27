مصطفى محمد يكتب : أحلام مشروعة

"عندما تضع حلمك وطموحك وأهدافك نصب عينيك، ستراها حقيقة في يوم من الأيام.

إنهم بمثابة القوة المحركة للطاقة الإيجابية بداخلك، التي تحثك على تقديم الأفضل وتدفعك للأمام دوما."

بهذه النبرة الواثقة والمتفائلة يعبر المحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحارس الإماراتي الدولي زكريا أحمد العوضي، عن آماله العريضة في تغيير نظرة إدارات الأندية داخل الدولة، حول أهمية تأهيل مدربي الحراس وتقديرهم ماديا ومعنويا، للمساهمة في تدشين قاعدة كبيرة من حراس المرمى الموهوبين، لتضمن الفرق صعود مواهب مواطنة في هذا المركز تدافع عن ألوان فرقها مستقبلا، وتساعد على توسيع قاعدة وجودة الإختيار للمنتخبات الوطنية.



يعتز العوضي كثيرا ببدايات لعبه لكرة القدم في ( حواري ) إمارة رأس الخيمة، وانتمائه لنادي عمان الذي تغيير اسمه لاحقا إلى نادي الإمارات، حيث تدرج في المراحل السنية لقلعة الصقور إلى أن نال قفاز الإجادة وحرس عرين الفريق الأول.

ثم جاءت رغبة الوالد رحمه الله، واصراره على أن يكمل زكريا دراسته الأكاديمية في جامعة الإمارات، لتدفع بالحارس المتألق إلى المحطة الأهم في مسيرته وهي ارتباطه بالزعيم العيناوي في موسم 1995 وهو في الـ 24 ربيعا".

حصد خلالها 11 بطولة مع العين في جميع المسابقات، منها أغلى الكؤؤس، دوري أبطال آسيا 2003. ولقب أفضل حارس موسم 1998/1999، وتشرف العوضي بحراسة عرين المنتخب في 6 مباريات دولية.

يعد زكريا أحمد، الحاصل على درجة الماجستير في القانون الرياضي مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية، من الكوادر الإماراتية الرائدة والمشرفة في مجال تدريب حراس كرة القدم. وهو الشخص المسؤول في اتحاد كرة القدم عن اختبارات منح مدربي الحراس رخصة التدريب بالإمارات وفقا لمعايير الاتحاد الآسيوي.

وفي خلال 3 سنوات من العمل الدؤوب والجهد المستمر تم خلالها عقد العديد من ورش العمل المتخصصة في معظم أندية الدولة، والتي أفرزت أكثر من 53 مدرب حراس مؤهلين بمستوى عالي الجودة.

ونتيجة لهذا النجاح تسعى هيئات رياضية عربية وخليجية لعقد شركات مع الاتحاد الإماراتي لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإماراتية.

ويتمنى العوضي أن يكلل مشروعه بوصول حراس مرمى الإمارات إلى العالمية. فهو يثق في قدرة الموهبة الإماراتية محمد الشامسي، حارس الوحدة وابن هذا المشروع، على الإحتراف الأوروبي والمنافسة في أعلى المستويات.