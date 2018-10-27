الزمالك "المتحفز" يخشى "انتعاشة" الاتحاد السكندري في البطولة العربية

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.





يسعى الزمالك إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الفترة الماضيةوالتي كانت أخرها الفوز على الإنتاج الحربي في الكأس، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم تسهل مأمورية الفارس الأبيض في لقاء الإياب.





استدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس قائمة تضم 23 لاعبا للقاء اليوم وهم:-





حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح





خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود دونجا – حازم أمام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش





خط الوسط : طارق حامد – محمد عنتر – محمود كهربا – فرجانى ساسى – أيمن حفنى – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – عبد الله جمعه – محمد حسن





خط الهجوم : عمر السعيد – كاسونجو .





يغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة يوسف أوباما للإيقاف بعد طرده فى مباراة القادسية الكويتى الأخيرة، بجانب محمود حمدى الونش بسبب إصابته بمزق فى العضلة الضامة .





ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود جنش





الدفاع: بهاء مجدى و محمود علاء و محمد عبد الغني وحمدى النقاز





الوسط: طارق حامد و فرجانى ساسى و أيمن حفنى و محمود كهربا و إبراهيم حسن





الهجوم: كاسونجو





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق الاتحاد السكندري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض والثأر من هزيمة الدوري خماسية.





ويعيش الاتحاد السكندري فترة انتعاشة كروية في الفترة الأخيرة تحت قيادة جهازه الفني الجديد بقيادة المخضرم حلمي طولان.





واستدعى طولان قائمة تضم 18 لاعبا وهم: "الهاني سليمان - الزنفلي - مروان النجار - ويلسون - بازوكا - كريم الديب - أحمد مجدي - أحمد الألفي - رمزي خالد - بناهيني - ديديه - محمد ناجى جدو - خالد قمر - نور السيد- محمد ناصف - أحمد داوودا - محمد حسن - سيسيه".









ويقود لقاء اليوم الحكم التونسي يوسف السرايري حكم ساحة ويعاونه أنور هميلة ويامن الملوشي ونصر الله الجوادي حكما رابعا.



