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سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 27 أكتوبر وأسعار عيار 21 وعيار 24 والسعر بالدولار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 27 أكتوبر وأسعار عيار 21 وعيار 24 والسعر بالدولار
اسعار الذهب في الكويت
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وصل سعر الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 إلى 10.55 دينار، بينما سجل عيار 24 سعر 12.06 دينار كويتي، ونتابع سعر الأعيرة المختلفة، مثل عيار 18 وعيار 14 وعيار 10، وكذلك متوسط السعر بالدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت اليوم بالدنيار والدولار الأمريكي
ننشر السعر العام للذهب بالدينار والدولار الأمريكي في السوق الكويتي

سعر الذهب بالدينار

عيار 24 سجل سعر 12.06 دينار
عيار 22 سجل سعر 11.06 دينار
عيار 21 سجل سعر 10.55 دينار
عيار 18 سجل سعر 9.04 دينار
عيار 14 سجل سعر 7.03 دينار
عيار 10 سجل سعر 5.03 دينار

سعر الذهب بالدولار

عيار 24 سجل سعر 39.70 دولار
عيار 22 سجل سعر 36.41 دولار
عيار 21 سجل سعر 34.74 دولار
عيار 18 سجل سعر 29.78 دولار
عيار 14 سجل سعر 23.15 دولار
عيار 10 سجل سعر 16.56 دولار
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