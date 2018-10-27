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وزير الدفاع الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران أسلحة ننوية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
وزير الدفاع الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران أسلحة ننوية
جيمس ماتيس
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وكالات
 
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم السبت، إن بلاده تقف ضد توريد الأسلحة من إيران للتنظيمات الإرهابية في اليمن ولبنان.

وأضاف ماتيس لدى كلمته، السبت، في فعاليات "حوار المنامة.. قمة الأمن الإقليمي 14" بالعاصمة البحرينية، أن  بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي.

وتابع أن "إيران تهدد الأمن العالمي والولايات المتحدة أحبطت مساعيها للحصول على السلاح النووي"، وأشار إلى أن طهران تسعى للهيمنة خارج حدوده ويتدخل في شؤون الدول المجاورة.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي النظام الإيراني إلى التوقف عن التدخل في شؤون الأخرين إذا ما أراد العودة للنظام العالمي.

وأكد ماتيس على أن الشراكة مع دول الخليج أساسية بالنسبة لبلاده مشدداً على استمراريتها.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الأمن في المنطقة لمواجهة الإرهاب وأية أعمال عدائية، داعيا لاستمرار تبادل المعلومات والاستخبارات لمواجهة التطرف والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

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