بومبيو يتوعد إيران: العقوبات القادمة ستكون الأكثر صرامة

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع، ستكون "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد طهران.

وأكد بومبيو، في حديث صحافي مع أحد البرامج الإذاعية الأمريكية، إن إيران تُعرّض الطيران المدني التجاري للخطر بسبب الإجراءات التي تتخذها.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن كل وكالة أو جهاز تابع للأمم المتحدة، يقدم تقاريراً عن الإرهاب، يحدد إيران كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وبيّن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده حضّت شركاءها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في 4 نوفمبر القادم وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في مارس الماضي، وقرر عودة العقوبات ضد طهران.