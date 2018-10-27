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كورتوا يهاجم صحيفة إسبانية بسبب كونتي ومورينيو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:13 ص
كورتوا يهاجم صحيفة إسبانية بسبب كونتي ومورينيو
تيبو كورتوا
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ريهام عبد المحسن
 

شن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد هجوما على صحيفة الباييس الإسبانية ونفى ما نشرته بشأن تحذيره لزملائه في الفريق من جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي إذا تعاقد الملكي مع أي منهما في الفترة المقبلة.

 

وقال كورتوا في تغريدة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "أريد أن أنفي بشكل قاطع المعلومات المنشورة عني اليوم في صحيفة الباييس والتى تحمل أكاذيب قد تضر بي كلاعب محترف".

 

واختتم: "أتوقع أن أتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها".

 

يذكر أن الصحيفة الإسبانية كانت قد نشرت تقريرا قالت فيه إن كورتوا حذر زملاءه علنا داخل غرفة خلع الملابس من إمكانية قدوم جوزيه مورينيو أو أنطونيو كونتي لتدريب ريال مدريد وأنه قلق جدا بسبب ذلك.

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