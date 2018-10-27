موعد مباراة الهلال السعودي ضد النفط العراقي والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد النفط العراقي، مساء يوم الإثنين المقبل والموافق 29 أكتوبر الجاري، وتأتي تلك المباراة في إطار ذهاب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، موقعة الهلال السعودي ضد النقط العراقي والمقرر أن يقام يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان فريق الهلال السعودي قد تأهل لدور الـ 16 من البطولة العربية بعد أن تخطى دور الـ 32 على حساب الشباب العماني حيثُ انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 لزعيم الرياض الذي حسم أيضًا لقاء الإياب بنفس النتيجة.

وصعد فريق النفط العراقي بعد أن تخطى الصفاقسي التونسي في مفاجئة غير متوقعة حيثُ تعادل في الذهاب بنتيجة 1-1، وتعادل أيضًا في الإياب بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على أرض الصفاقسي.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الهلال السعودي مع النفط العراقي في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية عبر البث المباشر والحي على فضائية "KSA SPORT HD 1" بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الهلال السعودي مع النفط العراقي في البطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي.