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صلاح عبد الله: أنا زملكاوي ولكني غير متعصب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
صلاح عبد الله: أنا زملكاوي ولكني غير متعصب
صلاح عبد الله
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ريهام عبد المحسن
 

كشف الفنان صلاح عبد الله بأنه يشجع الزمالك ولكنه ليس متعصبا، كما انتقد سلوكيات لاعبي الدوري الذين يثيرون المشاكل أثناء المباريات.

 

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "أشجع الزمالك ولكني لست متعصب ومعظم أصدقائي يشجعون الأهلي وهنأت الأهلي عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأثار هذا سخط أصدقائي الزمالكاوية المتعصبين".

 

واختتم: " اللاعبون يثيرون المشاكل أثناء المباريات ولا يلعبون وهذا سيؤثر بالسلب على الجمهور".

 

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