شاهد.. تريلر مسلسل الفانتازيا "The Marvelous Mrs. Maisel" (فيديو)
السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:28 ص
طرح القائمون على The Marvelous Mrs. Maisel، تريلر المسلسل المقرر عرضه يوم 5 ديسمبر المقبل.
تدور قصته فى إطار درامى كوميدي خلال فترة الخمسينيات حول ربة منزل يتراوح عمرها ما بين الـ 25 - 50 عامًا "سريعة الكلام" بالإضافة لمزاولتها للكوميديا الارتجالية أو ما يعرف بالستاند أب كوميدى.
المسلسل بطولة النجمة رايتشل بروسنهان وعدد كبير من النجوم أبرزهم، أليكس بورستين، مايكل زيجين، مارين هينكلـ تونى شلهوب ومن تأليف آمى شيرمان بالادينو.
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