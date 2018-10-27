شاهد.. تريلر مسلسل الفانتازيا "The Marvelous Mrs. Maisel" (فيديو)

طرح القائمون على The Marvelous Mrs. Maisel، تريلر المسلسل المقرر عرضه يوم 5 ديسمبر المقبل.





تدور قصته فى إطار درامى كوميدي خلال فترة الخمسينيات حول ربة منزل يتراوح عمرها ما بين الـ 25 - 50 عامًا "سريعة الكلام" بالإضافة لمزاولتها للكوميديا الارتجالية أو ما يعرف بالستاند أب كوميدى.



