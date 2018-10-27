أحمد ناجي: لا أميل لحراس الأهلي ولا توجد سياسة تدوير في حراسة المرمى

شدد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب، بأنه لا يميل لضم حراس مرمى الأهلي للمنتخب، كما أكد عدم وجود سياسة تدوير بين الحراس.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "أنا مع التعصب ولكن للمنتخب ولا أميل لحراس الأهلي بدليل ضميت الحضري وهو ليس حارسا للأهلي والشناوي مستواه متألق ويستحق اللعب للمنتخب".

واختتم: " لا توجد سياسة تدوير في حراسة المرمى وهبوط مستوى الشناوي طبيعي وعلى الرغم من خطؤه في مباراة وفاق سطيف كان من نجم المباراة لأنه لم يتأثر نفسياً بالخطأ".