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أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
المريخ
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نيرة الجابري
 

في أول اجتماع جمعية عمومية بعد مرور عام على انتخاب مجلس الإدارة الحالى برئاسة كابتن أحمد جواهر ، توافد أعضاء الجمعية العمومية على لجنة التسجيل و الحضور للإجتماع العادى الذى دعا إليه مجلس الإدارة لمناقشة الميزانية المالية و جدول الأعمال .

 

ووافقت الجمعية العمومية على الميزانية المالية التي تم عرضها خلال الاجتماع، كما وافقت على إنشاء المشروع الإستثماري وتم مناقشة أبرز الملفات كالنشاط الرياضي والإجراءات الإنشائية وما يستكمل من خطة التطوير التي وضعها مجلس الإدارة في برنامجه الإنتخابي.

 

وقام الكابتن أحمد جوهر رئيس المريخ بتقديم عرض واف لجميع بنود جدول الأعمال كما شرح أخر تطورات المشروع الإستثمارى والنادي الاجتماعي، حيث أكد رئيس المريخ أن مجلس الإدارة سيبدأ فوراً في إجراءات طرح مزايدة علنية لاستغلال أرض النادي لإقامة مشروع استثماري بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ومن قبلها محافظ بورسعيد و وزير الشباب و الرياضة.

 

وأشار رئيس المريخ إلى أن طموح المجلس الحالي هو وضع أساس خطة التطوير والبدء فى تنفيذها حيث يأمل أن ينهى إجراءات تخصيص أرض النادى الجديد فى أقرب وقت من أجل إقامة النادى الإجتماعى على المكان الحالي.

 

وأشاد السادة أعضاء الجمعية العمومية بمجهودات مجلس الإدارة و طالبوا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مواصلة دعم النادى فى خطة التطوير التى يسعى إليها مجلس الإدارة التى تهدف لتوفير موارد مالية و إقامة بنية تحتية رياضية مع تقديم خدمة متميزة لأعضاء النادى و أبناء بورسعيد .

 

ومن اللافت للإنتباه أن الإجتماع أقيم فى أجواء غلفتها الأخوة و المحبة بين جميع السادة أعضاء الجمعية العمومية و بادلهم نفس الشعور الحاضرون من مجلس إدارة المريخ حيث تعتبر مثل هذا الإجتماعات التى تقام بهذا النظام الرسمى هو ملتقى متجدد لإجتماعات تقام على فترات بصورة ودية بين أعضاء الجمعية العمومية و مجلس الإدارة نظراً للثقة الكبيرة و العلاقة القوية التى تربط أعضاء النادى بمجلس الإدارة .

 

أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
أعضاء المريخ يوافقون بالإجماع على الميزانية (صور)
المزيد عن: جمعية عمويمة جمعية عمومية الميزانية اعضاء المريخ
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