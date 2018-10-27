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حماقي يشعل حفله الغنائي تحت سفح الأهرامات (صور)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
حماقي يشعل حفله الغنائي تحت سفح الأهرامات (صور)
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الفجر الفني
 

أشعل الفنان محمد حماقي حفله الغنائي الذي أقيم تحت سفح الأهرامات، بباقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور.

وقدم حماقي خلال الحفل أغاني "مايني"، "ما بلاش"، "نفسي أبقي جنبه" وغيرها من الأغاني.

الأغاني لاقت تفاعل محبي وعشاق حماقي، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.


حماقي يشعل حفله الغنائي تحت سفح الأهرامات (صور)
حماقي يشعل حفله الغنائي تحت سفح الأهرامات (صور)
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