صلاح عبد الله: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري.. وأعشق شيكابالا وأيمن حفني

كشف الفنان صلاح عبد الله عن عشقه لنجمي الزمالك السابقين حماده إمام وعمر النور، كما رشح الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " أعشق حماده إمام وعمر النور والطريف أنهما لم يلعبا ضد الأهلي وخسرا ومن الجيل الحالي أيمن حفني وشيكابالا".

واختتم عبد الله تصريحاته قائلاً: " الأهلي سيفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وأتمنى فوز الزمالك بالدوري".