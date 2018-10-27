ريال مدريد يشكر ريميس الفرنسي

توجه ريال مدريد بالشكر لنادي ستاد ريمس الفرنسي اليوم الجمعة بعدما كشف الأخير عن قميصه الثالث للموسم الحالي والمستوحى من ألوان الفريق الملكي.

وقال ريمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إنه اختار اللون الأبيض لقميصه الثالث بمناسبة مرور 60 عاما على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعته مع ريال مدريد يوم 3 يونيو 1959.

ورد الميرينجي على تغريدة النادي الفرنسي، قائلًا: "شكرا لنادي ستاد ريمس، إنه لشرف كبير لنا أن ترتدوا ألواننا هذا الموسم إحياءً لذكرى المباراة التي أقيمت في شتوتجارت وواجهنا فيها فريقا رائعا".

يذكر أن ريال مدريد فاز على ريميس وقتها بهدفين دون رد ليُتوج بلقبه الرابع على التوالي في البطولة علما بأن المباراة النهائية للنسخة الأولى من المسابقة في موسم 1955-1956 جمعت نفس الفريقين وانتهت بفوز الميرينجي أيضًا 4-3.