رونالدو.. موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي إمبولي، اليوم السبت 27 أكتوبر في الساعة السادسة على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD.

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته على الكرة الإيطالية بشكل كبير.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 25 نقاط، بينما يحل إمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس وإمبولي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.