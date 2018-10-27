بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كارديف في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول مع كارديف سيتي، مساء اليوم السبت والموافق 27 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحاول فريق ليفربول الفوز بالثلاث نقاط على أمل أن يخطف الصدارة من مانشستر سيتي الذي يقدم مستوى مميز للغاية مع العبقري بيب جوارديولا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، أما مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب بنفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف لصالحه، بينما يقع كارديف في المركز السابع عشر ومعه 5 نقاط.

ويستضيف ملعب الأنفيلد موقعة ليفربول مع كارديف وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات.

وستنقل مباراة ليفربول ضد كارديف في لقاء الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث المباشر والحي على قناة "بي إن سبورت 2 HD" الرياضية المشفرة.

ويذاع لقاء ليفربول ضد كارديف سيتي عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل فضائية "RMC Sport 1" الفرنسية بجانب فضائية "Sportklub 1 Croatia" الكرواتية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.