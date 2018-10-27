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٨ معلومات عن أحمد التهامي في عيد ميلاده

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
٨ معلومات عن أحمد التهامي في عيد ميلاده
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يحتفل الفنان الشاب أحمد التهامي، اليوم السبت بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.


١- ولد أحمد التهامي في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٨٥.


٢ - مارس رياضة كمال الأجسام منذ سن المراهقة، وشارك في عدد من البطولات.


٣- درس لفترة في كلية الهندسة، ثم تركها والتحق بكلية الزراعة.


٤- عمل في بداياته موديل في عدد من الإعلانات التجارية.


٥- جاءت انطلاقته السينمائية من خلال مشاركته بمشهد واحد في فيلم "الناظر" عام ٢٠٠٠.


٦- لعب دور ابن الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" وهو أشهر أداوره في السينما، كما وقف أمام الزعيم على خشبة المسرح من خلال مسرحية "بودي جارد".


٧- شارك في العديد من الأفلام منها: "الزمهلاوية"، "شبه منحرف"، "بوشكاش"، "شعبان الفارس".


٨- من أهم المسلسلات التي شارك فيها: "كابتن أنوش، هربانة منها"، "وش تاني"، "يا أنا يا أنتي"، "فرقة ناجي عطا الله" أمام عادل إمام.



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