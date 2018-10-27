٨ معلومات عن أحمد التهامي في عيد ميلاده
يحتفل الفنان الشاب أحمد التهامي، اليوم السبت بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.
١- ولد أحمد التهامي في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٨٥.
٢ - مارس رياضة كمال الأجسام منذ سن المراهقة، وشارك في عدد من البطولات.
٣- درس لفترة في كلية الهندسة، ثم تركها والتحق بكلية الزراعة.
٤- عمل في بداياته موديل في عدد من الإعلانات التجارية.
٥- جاءت انطلاقته السينمائية من خلال مشاركته بمشهد واحد في فيلم "الناظر" عام ٢٠٠٠.
٦- لعب دور ابن الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" وهو أشهر أداوره في السينما، كما وقف أمام الزعيم على خشبة المسرح من خلال مسرحية "بودي جارد".
٧- شارك في العديد من الأفلام منها: "الزمهلاوية"، "شبه منحرف"، "بوشكاش"، "شعبان الفارس".
٨- من أهم المسلسلات التي شارك فيها: "كابتن أنوش، هربانة منها"، "وش تاني"، "يا أنا يا أنتي"، "فرقة ناجي عطا الله" أمام عادل إمام.