٨ معلومات عن أحمد التهامي في عيد ميلاده

يحتفل الفنان الشاب أحمد التهامي، اليوم السبت بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنه.

١- ولد أحمد التهامي في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٨٥.





٢ - مارس رياضة كمال الأجسام منذ سن المراهقة، وشارك في عدد من البطولات.





٣- درس لفترة في كلية الهندسة، ثم تركها والتحق بكلية الزراعة.





٤- عمل في بداياته موديل في عدد من الإعلانات التجارية.





٥- جاءت انطلاقته السينمائية من خلال مشاركته بمشهد واحد في فيلم "الناظر" عام ٢٠٠٠.





٦- لعب دور ابن الزعيم عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية" وهو أشهر أداوره في السينما، كما وقف أمام الزعيم على خشبة المسرح من خلال مسرحية "بودي جارد".





٧- شارك في العديد من الأفلام منها: "الزمهلاوية"، "شبه منحرف"، "بوشكاش"، "شعبان الفارس".





٨- من أهم المسلسلات التي شارك فيها: "كابتن أنوش، هربانة منها"، "وش تاني"، "يا أنا يا أنتي"، "فرقة ناجي عطا الله" أمام عادل إمام.







